Anderlecht gaat niet voor Mathew Ryan, maar wel voor deze doelman

Anderlecht heeft een nieuwe doelman op het oog. Niet de Australiër Mathew Ryan (ex-Club Brugge), maar wel een ervaren Spanjaard. Volgens onze bronnen heeft paars-wit namelijk zijn pijlen gericht op Ruben Ivan Martinez, een 32-jarige doelman van het Spaanse Deportivo La Coruna.

Mathew Ryan was nooit een haalbare kaart voor Anderlecht. De Brusselse club zoekt wel in Spanje naar een nieuwe doelman. Het wil de 32-jarige Ruben Martinez zes maanden lenen van de Spaanse eersteklasser Deportivo La Coruna. Daar is de doelman slechts derde keuze, na Przemyslaw Tyton en German Lux. Dit seizoen speelde Martinez enkel in de Copa del Rey.

