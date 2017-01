Invaller Jordan Lukaku gaat met Lazio kansloos onderuit tegen Juventus

Juventus heeft zijn uitschuiver van vorig weekend op het veld van Fiorentina (2-1 verlies) rechtgezet. De Italiaanse competitieleider versloeg zondag op de 21e speeldag in de Serie A Lazio Roma met 2-0.

Via twee vroege doelpunten van Dybala (5’) en Higuain (17’) maakte Juventus al vroeg in de wedstrijd het verschil. Lazio, waar Jordan Lukaku op het uur inviel, herstelde niet van deze dubbele opdoffer en kwam niet verder dan enkele halve kansen.

In de stand loopt Juventus dankzij de overwinning opnieuw verder uit op eerste achtervolgers Napoli en AS Roma. De Oude Dame heeft 48 punten, de twee achtervolgers tellen 44 punten. Roma speelt later op de avond nog thuis tegen Cagliari.

