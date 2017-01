Geen teken van leven meer uit bedolven hotel: ‘Toch nog hoop’

De hulpdiensten krijgen geen teken van leven meer uit het Italiaanse hotel dat woensdag bedolven werd bij een sneeuwlawine. Toch wordt de reddingsoperatie nog niet opgegeven.

Sinds vrijdag hebben de reddingsdiensten niemand meer levend vanonder de sneeuw en het puin gehaald, maar ze geven nog niet op. 23 mensen zijn nog altijd vermist.

‘Er is nog altijd hoop. Er is geen teken van leven meer, maar het blijft mogelijk dat we door een muur heen breken en plots weer contact maken. Zo is het ook gegaan met de andere overlevenden’, zegt Luca Cari, woordvoerder van brandweer. ‘Het gebouw is aan de zijkanten en aan de voorkant vernield, maar niet achteraan. We hebben er dus vertrouwen in dat er daar nog delen intact zijn. Maar die plaatsen bereiken is wel een probleem.’

Er konden in totaal al negen mensen, onder wie vier kinderen, levend uit het hotel Rigopiano in Farindola worden gehaald. Twee andere mensen overleefden de ramp omdat ze op het moment van de lawine net het gebouw hadden verlaten. Er zijn ook al zeker vijf mensen om het leven gekomen door de lawine.

De overlevenden stellen het al bij al goed, zeggen dokters.

De reddingsactie verloopt bijzonder moeizaam. In een race tegen de klok worden de reddingswerkers gehinderd door slechte weersomstandigheden, waaronder verse sneeuwval en vriestemperaturen. Er bestaat ook het risico op nieuwe lawines.