Man die levende goudvis inslikt veroordeeld voor dierenmishandeling

Een man die in een filmpje op Facebook een levende goudvis naar binnen speelde, is nu veroordeeld voor dierenmishandeling. Ook zijn vriend, die het gebeuren filmde, werd schuldig bevonden.

De 24-jarige Daniel Challis uit het Britse Torquay werd schuldig bevonden aan het toebrengen van dierenleed. Zijn vriend en oud-collega Cheryl Stevens (27) had gefilmd hoe hij de levende goudvis doorslikte en plaatste het 35 seconden durende filmpje op Facebook. Ook hij werd schuldig bevonden aan dierenmishandeling.

Het voorval vond plaats nadat beiden na het werk wat gedronken hadden op café en iemand Daniel had uitgedaagd de goudvis in te slikken. Daniel en Cheryl bleven volhouden dat de vis eerder op de dag overleden was, maar in het filmpje is duidelijk te zien dat het dier nog beweegt. Begin februari wordt de strafmaat bepaald.