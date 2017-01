Monaco scoort aan de lopende band, ex-speler Standard in bloedvorm

AS Monaco is de nieuwe leider in Frankrijk. De Monegasken profiteren optimaal van het puntenverlies van OGC Nice tegen Bastia (1-1) eerder dit weekend. Monaco won met 4-0 van Lorient dankzij twee goals van Gabriel Boschilia, ex-Standard. De ploeg uit het Prinsdom zit na 21 matchen aan 64 (!) gemaakt goals.

Iets meer dan twintig minuten hield Lorient stand op bezoek bij Monaco, maar dan ontbond Boschilia zijn Duivels. Vorig jaar toonde hij nog zes maanden zijn kunnen op Sclessin, vandaag schittert hij in de Ligue 1. De Braziliaanse middenvelder zorgde in zijn eentje op vier minuten tijd voor een dubbele voorsprong. Voor de 20-jarige Boschilia was het al zijn zesde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden, van een topvorm gesproken.

Gabriel Boschilia has now scored 6 goals in his last 5 games across all competitions for Monaco.



Monaco are on pic.twitter.com/G0ZCLfc9ei — Squawka Football (@Squawka) 22 januari 2017

Monaco was nog niet voldaan na de 2-0. Aanvaller Valere Germain had er ook zin en diepte nog voor de rust de voorsprong uit tot 3-0. De Fransman wilde niet onderdoen voor zijn Braziliaanse ploegmaat en legde er na de rust nog één in het mandje, goed voor de eindstand. Radamel Falcao kwam een keer niet tot scoren.

Monaco staat dit seizoen garant op spektakel. De troepen van trainer Leonardo Jardim maakten al 64 doelpunten in competitieverband, zo’n drie per wedstrijd dus. Tegen Lorient was het dit seizoen al de 15e keer, over alle competities gezien, dat de Monegasken meer dan drie keer scoorden in één wedstrijd.

In de Ligue 1 gaat het nu Nice vooraf, Monaco heeft een bonus van twee punten.

Monaco have now scored 3+ goals in 15 separate games across all competitions this season.



Ridiculous attack.pic.twitter.com/sDAoFL0HkZ — Squawka Football (@Squawka) 22 januari 2017

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Ligue 1!