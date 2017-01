Jesus dacht even de messias te zijn bij City-debuut, tot zijn goal werd afgekeurd...

Manchester City en Tottenham hebben zaterdagavond 2-2 gelijkgespeeld op de 22e speeldag van de Engelse Premier League. Manchester City leek na doelpunten van Leroy Sané en Kevin De Bruyne op weg naar de overwinning, maar Tottenham zorgde voor een verrassende comeback via Dele Alli en Son Heung-Min. In de 82e mocht aanwinst Gabriel Jesus (eindelijk) zijn debuut maken voor City en de Braziliaan scoorde ook meteen. Zijn doelpunt werd echter terehct afgekeurd al had de nieuwe messias van The Citizens dat pas laat door...