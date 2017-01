Ook Roeselare laat punten liggen: Antwerp in poleposition voor periodetitel

Brussel - Roeselare heeft zondag op de negende speeldag van de tweede periode van de Proximus League een 0-1 nederlaag geleden tegen Union. De West-Vlamingen, die het eerste periodekampioenschap wonnen, zien hun achterstand op Antwerp, de leider in het tweede periodekampioenschap, zo vergroten tot vier punten.

De wedstrijd brak pas na de pauze open met een goal van Alves Da Silva (65.) voor de bezoekers. Na een tweede geel karton voor Saviour (74.), slaagde Roeselare er niet meer in terug te slaan. De West-Vlamingen staan derde, op vier punten van Antwerp. Union klimt naar de zesde stek, op gelijke hoogte met Leuven.

Zaterdag al slaagde de leider erin zijn koppositie in de tweede periode te verstevigen met een eenvoudige 2-0 zege tegen OH Leuven. Dierckx (37.) en Dom (72.), met een prachtig afstandsschot, bezorgden Antwerp een makkelijke avond. Bij Leuven, dat zesde staat, zat nieuwe trainer Dennis van Wijk voor het eerst op de bank.

Lierse verspeelde, eveneens zaterdag, in eigen huis twee punten tegen Cercle Brugge. Na de openingstreffer van Kis (57.) leken de Bruggelingen zelfs een tijdje met de volle buit aan de haal te gaan, maar Buysens (78.) redde in het slot een punt voor de Pallieters. Lierse staat nu drie punten achter Antwerp in de tweede periode, Cercle is vijfde.

Vrijdagavond al ging rode lantaarn Lommel United met 2-0 onderuit bij Tubeke. Niet de goals Garlito (20.) en Camargo (61.), vanaf de stip, sprongen er in het oog. Na een halfuur kreeg Lommelspits Bertjens immers rood na een denkbeeldige kopstoot aan de latere doelpuntenmaker Camargo. Die maakte zelf wel een beweging met het hoofd, maar ging meteen daarna theatraal neer. Lommel blijft laatste in de tweede periode, Tubeke staat vierde.