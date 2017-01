Guillaume Gillet verklapt: “Ik was er zeker van dat ik naar het EK zou gaan”

Guillaume Gillet is momenteel een sterkhouder bij FC Nantes. De middenvelder verliet een jaar geleden Anderlecht om zijn geluk te beproeven in de Ligue 1. Na enkele sterke prestaties werd hij in aanloop naar het EK opgeroepen voor een oefeninterland. “Tot mijn ontsteltenis mocht ik niet mee naar het EK.”

Gillet verkeerde begin 2016 in bloedvorm en werd toen gevolgd door bondscoach Marc Wilmots. “Ik speelde in geen enkel kwalificatieduel mee, maar werd wel opgeroepen voor de oefeninterland tegen Portugal”, aldus Gillet aan Eleven Sports. Ik was op dat moment in uitstekende doen bij Nantes. Ik voelde me goed en de resultaten met Nantes waren voortreffelijk. Alles liep vlot, ik werd opgeroepen en voelde me gelukkig. Ik heb toen een onderhoud gehad met de bondscoach (Wilmots, red.). De inhoud van dat gesprek blijft onder ons, maar ik was er op dat moment van overtuigd dat ik zou worden opgeroepen voor het EK.”

Gillet speelde 21 keer voor de Rode Duivels. Foto: Photo News

Dat gebeurde uiteindelijk niet. Net als voor het WK twee jaar eerder werd hij gepasseerd. “Tot mijn ontsteltenis was ik er bij het bekendmaken van de selectie niet bij. Ik was zéér ontgoocheld.”

Vanden Borre

In 2014 werd hij voor het EK gepasseerd ten voordele van Anthony Vanden Borre, zijn ex-ploegmaat bij Anderlecht. Die stopte onlangs met voetballen. Gillet begrijpt die beslissing. “Hij kwam op zijn zestiende in de eerste ploeg en werd afgeschilderd als één van de grootste talenten ter wereld. Die druk was enorm. Het moeilijkste komt er nu misschien nog wel aan, maar ik wens hem het beste en hoop dat hij gelukkig is.