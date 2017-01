Daarom viert deze topspeler uit de Bundesliga zijn goals met ‘snuifje zout’

Hakan Calhanoglu was zondag van goudwaarde voor zijn ploeg Leverkusen. Dat won met 3-1 van Hertha Berlijn na twee goals van Calhanoglu en blijft zo in de running voor een Europees ticket. Na zijn goals vierde het Turkse woelwater samen met zijn Turkse ploegmaat Toprak op een wel heel vreemde wijze: beide spelers strooiden zogezegd met een snuifje zout, zoals de gekende ‘internetmeme’. Na de wedstrijd gaf Calhanoglu een woordje uitleg.

Iedereen die op internet surft, heeft de meme in kwestie wel al eens gezien. Een Turkse chef behandelt op wel heel sensuele wijze een stuk vlees, van masseren tot het kruiden toe. Bekijk hier het originele filmpje! Het internet staat intussen vol met meer filmpjes en memes van de sensuele “salt guy”. En wat blijkt nu? De chef is een vriend van Hakan Calhanoglu.

“Je moet maar eens zijn naam opzoeken op Google”, grapte Calhanoglu met de reporter die de “salt guy” niet kende. “Hij noemt Nusret en is een goede vriend van ons. Hij is een Turkse chef en vleesexpert. We hebben zijn viering gekopieerd om hem te laten weten dat we aan hem denken.”