Cercle Brugge ziet het zelf groots: “Mboyo heeft zijn droomtransfer te pakken”

Cercle Brugge stelde zaterdag Ilombe ‘Petit Pele” Mboyo voor. De spits komt op huurbasis over van het Zwitserse FC Sion, waar hij in anderhalf jaar geen enkele keer in actie kwam. Op zijn officiële Twitter-account kondigde de Vereniging de transfer wel heel opvallend aan...

“Ilombe Mboyo komt de rangen bij Cercle Brugge tot eind dit seizoen versterken”, klonk de eerste mededeling. Tot zover de feiten. Nadien liet de moderator zich even gaan. “Zo heeft Mboyo, die al van jongs af aan een grote Cercle-fan was, eindelijk zijn droomtransfer te pakken”, stond er te lezen.

Zo heeft #Mboyo, die al van jongs af aan een grote Cercle-fan was, eindelijk zijn droomtransfer te pakken! #levecercle #iedereenblij — Cercle Brugge (@cercleofficial) 21 januari 2017

Dat de aanvaller als kleine jongen fan was van de tweede ploeg uit Brugge, valt echter sterk te betwijfelen. De in Congo geboren Mboyo groeide namelijk op in Brussel, waar hij onder meer bij Zellik Sport en Anderlecht speelde in de jeugd. Via Eendracht Aalst kwam hij bij Club Brugge terecht. Daar belandde hij echter op zijn zeventiende in de cel nadat hij deelnam aan een groepsverkrachting. Uiteindelijk zou hij Charleroi de stap naar het profvoetbal zetten. Op zijn 29e komt hij nu bij zijn zogenaamde “droomclub” terecht. Echt gelukkig zag hij er nochtans niet uit bij zijn aanstelling.