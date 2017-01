Standard-publiek fluit eigen doelman uit: "Dat is logisch"

Standard ging met 0-3 onderuit tegen Club Brugge. Club-coach Michel Preud'homme was tevreden over de organisatie van zijn ploeg maar besefte dat Vossen wat geluk had bij het openingsdoelpunt toen doelman Hubert in de fout ging. Die ongelukkige actie bleek achteraf beslissend en de doelman werd nadien nog cynisch uitgefloten door de eigen fans. Maar dat vond Standard-coach Jankovic logisch: "Dat is het publiek, wij moeten leren met die druk om te gaan."