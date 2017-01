Vier strafschopfases in Anderlecht: terecht gefloten of niet? En wat met die ene van STVV?

Anderlecht had tegen STVV wat hulp nodig van de ref om op voorsprong te komen met een strafschop. Onterecht, zo bleek in de herhaling, want de fase gebeurde net buiten de zestien. Paars-wit scoorde bovendien in het slot de 3-1 eveneens op strafschop, terwijl enkel een fase met Teodorczyk niet gefloten werd. Ook STVV claimde één strafschop maar vond geen gehoor bij de ref. Twee op vier: terecht of niet? Oordeel vooral zelf!