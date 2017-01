Hugo Broos en Kameroen knikkeren gastland Gabon uit de Afrika Cup

Kameroen heeft zich zondagavond verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Africa Cup. Het team onder leiding van Hugo Broos had in Libreville in de derde en laatste match in groep A genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen thuisland Gabon. Kameroen stoot door samen met groepswinnaar Burkina Faso, dat Guinee-Bissau versloeg met 2-0.

Kameroen en Gabon hielden elkaar in een zenuwslopende partij negentig minuten stevig in de tang. Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (KV Oostende) speelden de hele match voor de “Ontembare Leeuwen”. Bij Gabon stond KV Oostende-keeper Didier Ovono negentig minuten tussen de palen.

In Franceville won Burkina Faso de andere wedstrijd in groep A met 2-0 tegen Guinee-Bissau, na een eigen doelpunt van Guinee-Bissau-verdediger Rudinilson Silva (11.) en een goal van Traoré (57.).

Burkina Faso kroont zich met vijf punten tot groepswinnaar. Kameroen, dat evenveel punten telt, is tweede met met een minder doelsaldo (+1 tegenover +2 voor Burkina Faso). Thuisland Gabon speelde drie keer gelijk en is uitgeschakeld, net als Guinee-Bissau (1 punt).

Hugo Broos en co spelen hun kwartfinale tegen Senegal, dat al zeker is van groepswinst in poule B. Burkina Faso treft in zijn kwartfinale de tweede van groep B. Mogelijke tegenstanders zijn Tunesië, Zimbabwe en het Algerije van Georges Leekens.