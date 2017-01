Refaelov geeft duidelijke hint: “Normaal komt er deze week nog iemand bij”

Geen Vincent Mannaert op Sclessin, de Brugse CEO was in Brugge achtergebleven om te werken aan de komst van een nieuwe flankaanvaller. “Hij heeft de wedstrijd op tv gevolgd, maar hij moest ook een beetje werken, he”, aldus een geheimzinnige Michel Preud’homme. “We zullen zien wat er deze week gebeurt.”

De speler in kwestie zou de reeds vernoemde Tal Ben-Haim (27) zijn. De flankaanvaller van Maccabi Tel Aviv wil graag naar België komen, al ligt zijn club dwars. Technisch directeur Jordi Cruijff wil zijn speler deze winter niet laten gaan, ondanks het feit dat volgens Israëlische media een eerste Brugs bod de vertrekclausule, die enkel in de zomer gebruikt kan worden, ruimschoots overtrof. Club zou ten laatste dinsdag de deal willen sluiten of het kijkt uit naar een andere optie.

Lior Refaelov, die dit weekend in Israëlische media de Brugse interesse in Ben-Haim bevestigde en wiens zakenpartner mee in de deal betrokken zou zijn, sprak zich na de match op Standard ook uit over de transferkwestie. “Normaal komt er deze week nog een nieuwe speler bij. Dan is elke positie dubbel bezet en is ons team compleet.” Een duidelijke hint.

De Fransman Hervin Ongenda (21) – een mogelijke opportuniteit – trekt normaal van PSG naar het Nederlandse PEC Zwolle.