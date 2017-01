Anderlecht wil van keeper ruilen met Deportivo

De paars-witte keeperskwestie lijkt zo goed als opgelost. Anderlecht en het Spaanse Deportivo La Coruña gaan van doelman wisselen. Als Davy Roef (22) vandaag ja zegt tegen een verhuur, komt Deportivo-goalie Rubén Martinez (32) naar Brussel.

De derde keeper van Deportivo mocht dit seizoen alleen maar spelen in de Spaanse beker (4 duels, 5 tegengoals) en had om een vertrek gevraagd. De goalie van 1.87 m is opgeleid bij Barcelona, maar speelde daarna voor Cartagena, Malaga, Rayo Vallecano, Almeria, Levante en nu dus Deportivo. Al was hij alleen bij Valecano en Almeria onbetwist titularis.

Deportivo wilde Rubén echter alleen laten gaan als het een andere doelman kan aantrekken. En daarvoor bood Anderlecht een pasklare oplossing: Davy Roef. Rubén komt op huurbasis zes maanden naar België en invallersdoelman Roef trekt op zijn beurt naar La Coruña. De 22-jarige keeper zat gisteren tegen STVV in principe voor het laatst op de bank bij RSCA.

Boeckx titularis af?

Vandaag gaan Roef en zijn entourage de club en de stad in het noorden van Spanje verkennen. Ze weten ook wel dat het moeilijk wordt om meteen te concurreren met de ervaren Deportivo-keepers Tyton en Lux, maar de Belgische belofteninternational moet na een turbulent eerste half jaar even andere lucht opsnuiven. Ze willen hem ook bewust uit zijn comfortzone halen. Als Roef ja zegt gaat het, net als voor Rubén, om een uitleenbeurt van zes maanden zonder aankoopoptie.

Het mogelijke vertrek van Roef en de komst van Rubén is niet zo’n goed nieuws voor Frank Boeckx - die het nochtans weer goed deed tegen STVV - maar wel voor de Belgische Anderlecht-talenten Wout Faes en Jorn Vancamp. Om aan zes in België opgeleide spelers te komen zullen zij dan vaker op het wedstrijdblad worden gezet.

Daarom is het niet ondenkbaar dat paars-wit nog afscheid neemt van enkele buitenlanders. Badji (Bursaspor?) zat gisteren al niet meer op de bank, Diego Capel blijft in beeld bij Spaanse clubs zoals Granada en jawel... Deportivo.