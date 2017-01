Kabasele scoort, maar krijgt onder zijn voeten

Christian Kabasele scoorde zaterdag zijn tweede van het seizoen voor Watford met de kop na een corner, maar kreeg na afloop toch onder zijn voeten van manager Mazzarri. De reden? Kabasele liet zich in de slotfase vallen met krampen waardoor Bournemouth de 2-2 kon scoren.

“Hij is een jonge speler en dacht niet na toen hij krampen had”, zei Mazzarri. “Hij had me eerder kunnen verwittigen dat hij krampen had of op zijn benen kunnen proberen te staan. Ik ben niet blij met de situatie.”

Kabasele had net een poging van Bournemouth afgeblokt toen hij zich liet vallen. “Toen ik die bal blokte, was de kramp er al ingeschoten”, doet hij zijn verhaal. “Ik bleef staan omdat er gevaar dreigde, maar toen ik zag dat de bal bij de linksachter terechtkwam en die achteruit week, liet ik me vallen. Ik had verwacht dat de ref het spel zou stilleggen of de Bournemouth-spelers de bal zouden buitentrappen .”

De linksachter speelde gewoon verder. Met enkele tellen later de 2-2 als gevolg. “Ik weet nu voor de volgende keer dat ik niet moet rekenen op hulp van de tegenstander”, zegt Kabasele. De Belg speelt overigens al enkele weken op de rechterkant door blessures voor Amrabat, Zúñiga en Janmaat. “Ik depanneer omdat de coach het vraagt, want ik ben in eerste instantie centrale verdediger. Het voordeel van op rechts te spelen is wel dat ik nu meer in scoringspositie kom.”

Kabasele scoorde al twee keer in de competitie en één keer in de beker voor de Hornets.