Verplichte alcoholpreventie voor ambtenaren

Na de ophef over gratis alcohol in de Kamer, wil minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de verplichte alcohol- en drugspreventie die vandaag al bestaat in de privéondernemingen doortrekken naar de overheidssectoren. Hij wil geen alcoholverbod opleggen, “maar een preventieve aanpak werkt wél. En politici hebben daarbij een voorbeeldfunctie”, klinkt het.

Zelf is Kris Peeters (CD&V) nog nooit in de koffiekamer van het parlement geweest, “laat staan dat ik er al eens een pint zou hebben besteld”. Maar de ophef die ontstond toen bleek dat de Kamerleden gratis alcohol kunnen drinken op hun werkplek, deed bij de vicepremier wel een belletje rinkelen. “Privé­ondernemingen zijn verplicht om een preventief alcohol- en drugsbeleid te voeren. Maar die collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is niet van toepassing in de publieke sector. En eigenlijk is er geen reden waarom we dat daar ook niet zouden invoeren.”

Alcoholtest op het werk

Aan het drankverbruik in de Kamer zal Peeters niets kunnen veranderen: het parlement bepaalt zijn eigen gedragscode. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en de fractieleiders zien voorlopig geen reden om aanpassingen te doen. “Ik wil ook niet met het vingertje staan zwaaien”, zegt Peeters. “Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat kan en wat niet. Maar politici hebben wel een voorbeeldfunctie. Ik ga in februari net zoals zovelen deelnemen aan de maand zonder alcohol. En het zal mij zeker lukken.”

Een verplichte alcohol- en drugspreventie op de werkvloer betekent volgens de CAO nr. 100 letterlijk “dat de werkgever een beleid moet uitwerken om alcohol- en drugsproblemen te voorkomen en ze vroegtijdig aan te pakken”. Bepaalde activiteiten, zoals werken met gevaarlijke machines of voertuigen besturen, moeten speciale aandacht krijgen. De werkgever kan ook alcohol- of drugstests uitvoeren, maar enkel als preventiemethode, niet als sanctie.

Als de veiligheid op het spel staat, geldt doorgaans een nultolerantie. Dat blijkt vandaag, ook zonder CAO, al het geval bij de NMBS. “De interne nota is jaren geleden goedgekeurd”, zegt Luc Piens van ACV Transcom. “Dat houdt in dat er op de werkvloer, in welke functie ook, niemand onder invloed mag zijn tijdens de werkuren. Die nota heeft dezelfde reikwijdte als een CAO.”

Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten bevestigt dat het alcohol- en drugsgebruik ook voor ambtenaren nu al geregeld wordt via arbeidsreglementen of deontologische codes. “We stellen ook veel minder problemen vast dan vroeger. Er is toch een grote mentaliteitswijziging gebeurd. Maar wij zijn zeker niet tegen een uniformisering: een CAO kan verduidelijking brengen.”