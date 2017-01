Speler uit Premier League “stabiel” in ziekenhuis na zware botsing

Ryan Mason kwam zondagmiddag zwaar in botsing met Chelsea-verdediger Gary Vahill. De middenvelder van Hull City werd minutenlang verzorgd op het veld en vervolgens meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. Volgens The Mirror verkeerde Mason, die een schedelbreuk en interne bloedingen opliep, een tijdje in levensgevaar. Hull City communiceerde in een officieel statement dat zijn toestand ondertussen stabiel zou zijn na een spoedoperatie.

De club bevestigt in een statement dat de middenvelder met spoed geopereerd werd. “Ryan is momenteel stabiel en blijft de komende dagen in het ziekenhuis. We willen het St Mary’s Hospital bedanken voor de goede en snelle zorgen”, aldus de club.

Just got the updates about @RyanMason.. sad to hear, hope you will recover fast !!! All our prayers and thoughts are for you tonight