Kaat Bollen (30), de seksuologe die bekend werd door haar boek over schaamhaar, is zwanger van een tweeling. Ze zal vermoedelijk einde juni, begin juli bevallen. Grappig detail: Kaat Bollen heeft zelf een tweelingbroer.

“Iedereen vraagt me of ik niet geschrokken ben omdat een tweeling zoveel werk is, maar we zijn eigenlijk heel blij.”

Bollen trouwde in 2015 met haar vriend Ian Thorne (33). Ze wonen voorlopig bij Kaats ouders omdat ze hun eigen huis aan het verbouwen zijn.