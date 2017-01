Boonen ontkent toekomst als PR-man: “In de verste verte nog niet concreet”

Op wielerbeurs Velofollies vertelde vader André afgelopen vrijdag dat Boonen na zijn carrière aan de slag gaat als PR-manvoor zowel Quick Step Floors als Specialized, maar het is verre van zeker dat het zo ver komt.

“Ons pa heeft enkel gezegd wat er mij is voorgesteld”, aldus Boonen in Argentinië. “Dat is helemaal nog niet concreet. In de verste verte nog niet. Op stage hebben we daar nu voor het eerst een keer over gebabbeld, maar ik denk zelfs niet dat ik zoiets zou doen. Op dit moment ga ik daar geen beslissingen innemen. Ik heb het nu veel te druk.”

Vanaf maandagavond (Belgische tijd) rijdt Tom Boonen in de Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan in Argentinië.