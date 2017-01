Samsung heeft oorzaak “explosieve” Note7 gevonden

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker Samsung heeft na een uitgebreid onderzoek officieel de exacte oorzaak van de problemen met de Note7 bekendgemaakt. Het probleem zat bij de batterijen, wist het bedrijf maandagochtend op een persconferentie in Seoel te vertellen. Verschillende van die toestellen ontploften of schoten in brand, waarna Samsung ze uit de handel moest halen.

“We hebben elk aspect van de Galaxy Note7 onderzocht: de hardware, software en gerelateerde processen, zoals montage-, kwaliteitsgarantie- en logistieke processen”, stelt het bedrijf. “Na een grootschalig onderzoek, waarbij zo’n 700 onderzoekers en ingenieurs van Samsung de incidenten hebben onderzocht door meer dan 200.000 complete toestellen en meer dan 30.000 batterijen te testen, heeft Samsung uiteindelijk de oorzaak van de problemen weten te achterhalen.” Ook drie onafhankelijke organisaties werkten aan het onderzoek mee.

De conclusie: de batterijen waren de oorzaak van de incidenten. Samsung neemt de verantwoordelijkheid op zich. “We hebben verzuimd om voor de lancering van de Note7 de problemen te signaleren en te verifiëren, die zijn voortgekomen uit het batterijontwerp en productieproces. We zullen stappen zetten om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt”, klinkt het.

Samsung zegt dat het onder meer een “meerlaags veiligheidsprotocol” heeft ingevoerd in de productieplanning, alsook een veiligheidscheck waarbij batterijen op acht punten worden getest.

Het fiasco met de Note7 zal Samsung handenvol geld kosten en het bedrijf liep zware imagoschade op. De toestellen kregen eerst een update, maar toen dat geen oplossing bleek, moest Samsung ze allemaal terugroepen. In vliegtuigen werd omgeroepen dat passagiers de Note7 niet aan boord mochten meenemen.

In België lag het toestel nooit in de winkelrekken, maar er waren wel al 1.200 exemplaren besteld. Die mensen kregen hun geld terug of konden een andere smartphone kiezen. Het toestel kostte in ons land 849 euro.