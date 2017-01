Paniek op Belgische Boeing: "Stewardessen liepen heen en weer zonder iets te zeggen"

De spelers van de Luxemburgse voetbalploeg Dudelange F91 kwamen er afgelopen weekend met de schrik vanaf na een noodlanding in Brussel. De ploeg was op weg naar het Spaanse Alicante voor een stage.

“Na het opstijgen in Luik beseften we meteen dat er een probleem was,” vertellen verschillende leden van de delegatie Dudelange F91. Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij TUI dat zaterdag om 15:57 was opgestegen, had alle moeite om hoogte te winnen.

“We bleven op lage hoogte vliegen en het vlfiegtuig maakte een soort bocht. We kregen wel al wat schrik. Stewardessen liepen heen en weer zonder iets te zeggen. En toen zei de piloot plots: er is een scheur in het toestel. En dan: stilte”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het vliegtuig kon uiteindelijk zonder problemen landen in Brussel. “Toen zagen we de schade pas. De voorruit was volledig ontploft.”

Na drie uur wachten kon de voetbalploeg met een andere, grotere Boeing de vlucht hervatten. Ze kwamen hierdoor pas ’s avonds laat aan in Alicante, maar ondanks de angst en de vermoeidheid waren de spelers toch in staat om zondagmiddag een eerste keer te trainen.