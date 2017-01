Baba Yega trakteert reizigers op verrassingsoptreden in Antwerpen-Centraal.

De mysterieuze dansgroep Baba Yega heeft vanmorgen rond 8 uur een verrassingsoptreden gegeven in Antwerpen-Centraal. De winnaars van de laatste editie van Belgium’s Got Talent hadden hun act maar een uur op voorhand aangekondigd op Twitter om een overrompeling zoals eerder deze maand in Kortrijk te vermijden.

Na hun optreden van ongeveer een kwartier was er ook nog tijd voor selfies met de fans. Al zullen die misschien maar half tevreden zijn geweest, want de dansgroep telde vanmorgen maar drie leden in plaats van de gewoonlijke vijf.