Belgische werknemer verkiest deels besloten werkplek

Als ze mochten kiezen tussen een deels besloten werkplek en een volledige “open space”, dan gaat de overgrote meerderheid van de Belgische werknemers voor de eerste optie. Bijna 9 op 10 Belgische werknemers (88% - 80% wereldwijd) kan zich er beter concentreren en voor 79% (74% wereldwijd) zijn werkplekken met enige privacy beter voor de productiviteit.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Regus, ’s werelds grootste flexplekaanbieder, waarvoor meer dan 23.000 kantoorwerkers uit 100 landen - waarvan bijna 200 in België – werden ondervraagd door het onafhankelijke bureau MindMetre.

Regus liet onderzoeken in welke kantooromgeving Belgische werknemers het liefst werken: een gedeeld kantoor/open werkplek, een privékantoor of – de tussenoplossing – een deels besloten werkplek. Er valt voor elk van deze mogelijkheden wel iets te zeggen. Zo zijn we het productiefst op een deels besloten werkplek (79% - 74% wereldwijd) en hebben we de meeste privacy in een privé-kantoor (63% - 63% wereldwijd). Een open werkplek is dan weer aan te bevelen omwille van de communicatie en interactie tussen werknemers en afdelingen (65% - 70% wereldwijd).

Deels besloten werkplek

Verder blijkt uit het onderzoek dat deels besloten werkplekken een pak rustiger zijn dan open werkplekken. Zo geeft ‘slechts’ 31% van de ondervraagden (29% wereldwijd) aan dat ze deze ruimtes (te) lawaaierig vinden. Bij de open werkplekken is dit maar liefst 87% (78% wereldwijd).

“Steeds vaker kunnen werknemers binnen ondernemingen kiezen tussen verschillende types kantoorruimte. Sommige activiteiten voer je nu eenmaal beter uit op een ander soort werkplek. Wat opvalt is dat onze voorkeur uitgaat naar de deels besloten werkplek waar je de ‘sociale’ voordelen hebt van een open werkplek, met minder afleiding door achtergrondgeluiden”, besluit William Willems, Algemeen Directeur van Regus België.

