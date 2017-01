Sergio Ramos pareert kritiek met twee goals, Mertens alweer de held bij Napoli met twee assists

Samen met Eleven Sports bieden we op Sportwereld.be vanaf nu elke maandag de mooiste beelden aan uit de Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1. Zo hoeft u niets te missen van de beste acties uit het buitenland!

Het voetbalhoogtepunt in Italië kwam alweer van Dries Mertens: hij bezorgde Napoli de zege tegen AC Milan met twee mooie assists. Juventus wijdde zijn nieuwe logo feestelijk in met een 2-0 zege tegen Lazio Roma. Bij AS Roma, de ploeg van Radja Nainggolan, zorgde Edin Dzeko voor de vijfde zege op rij.

Video: Eleven Sports

In Spanje gaf Sergio Ramos criticasters lik op stuk met twee doelpunten. Vorige week was hij nog de antiheld met een owngoal in de slotfase tegen Sevilla, maar dat heeft hij nu ruimschoots goedgemaakt. Bij Barcelona verliet Sergio Busquet op een draagberrie. Hij hield een zware enkelblessure over aan een tackle en is vier weken buiten strijd. Vervanger Denis Suarez stelde niet teleur, hij scoorde zijn eerste competitiegoal voor Barcelona. Bij Sevilla speelde Iborra zich in de kijker met twee doelpunten. Outsider Sevilla staat nu op de tweede plaats, met een punt minder Real Madrid, en begint stilaan te dromen van het onmogelijke.

Video: Eleven Sports

In Frankrijk tenslotte pakte Monaco een erg makkelijke zege tegen Lorient, dat niet voor niets de rode lantaarn draagt. Nice stond zijn leidersplaats af na het vierde gelijkspel in vijf wedstrijden. Mathieu Valbuena zorgde voor de openingstreffer voor Lyon. Hij pakte uit met een mooi schot tussen de verdedigers door. Twee Belgen stonden in de basis voor het duel van Nantes tegen PSG. Guillaume Gillet deed de kapiteinsband aan bij Nantes, Thomas Meunier was de rechtsachter bij de landskampioen. Edinson Cavani was de man van de match, de teamgenoot van Meunier scoorde de enige twee goals van de wedstrijd.