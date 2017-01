Opnieuw kouder en veel nevel: lichte sneeuwbuitjes op komst

Wie al van de lente aan het dromen was, mag zijn wensen nog even opbergen. Een combinatie van nevel, aanvriezende mist en hier en daar een dunne sneeuwlaag zorgt ook deze week nog voor winters weer.

Deze ochtend is er plaatselijk kans op nevel of aanvriezende mist door veel lage wolken in Laag- en Midden-België, die hardnekkig blijven hangen in het loop van de dag. Enkel in het zuidoosten van het land zijn er nog opklaringen. De maxima liggen tussen +3 graden aan zee, 0 tot +2 graden in het centrum en -3 graden in de Ardennen. De wind waait zwak uit west tot zuidwest aan zee en uit veranderlijke of noordoostelijke richtingen in de andere streken.

Vanavond en tijdens de nacht neemt de bewolking overal toe vanaf het noorden en we verwachten hier en daar lichte sneeuwbuitjes. Dat meldt het KMI. Plaatselijk eindigt de nacht onder een dunne sneeuwlaag met nevel en aanvriezende mist. De minima schommelen tussen +1 graad aan zee en -6 graden elders.

Dinsdag is er meestal veel bewolking en hangt er plaatselijk nevel of mist. Vooral in de voormiddag kan er lichte winterse neerslag vallen. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden in het westen van het land. Dinsdagnacht wordt het rustig en vrij koud, de kans op vorming van nevel, aanvriezende mist en lage bewolking beperkt zich grotendeels tot het westen van het land.

Vanaf woensdag beter weer

Woensdag trekt het plaatselijke ochtendgrijs snel op en wordt het vrij zonnig. Maxima tussen -2 en +4 graden bij een lichte oost- tot zuidoostelijke wind. Ook donderdag tot zaterdag blijft het zonnig en ook wat warmer. De temperaturen gaan door de zuidenwind langzaam stijgen en komen op het einde van de week en tijdens het weekend overal boven de 0 graden uit.

‘s Nachts blijft het op de meeste plaatsen vriezen, maar minder diep en de temperaturen blijven ook boven het vriespunt. In de Ardennen begint het overdag licht te dooien. Zondag zou de bewolking toenemen vanaf het noordwesten.