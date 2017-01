COLUMN. Weet iemand waar Trebel zit?

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Ik schrijf je deze brief in een plotse radiostilte na een non-stop stroom van locatieupdates van de heer Trebel, Adrien. Minuut 1: Trebel zit op de bank. Minuut 3: Trebel heeft het zich makkelijk gemaakt op die bank. Minuut 5: hij zit toch al een beetje met zijn buren te babbelen. Hij voelt zich snel thuis, zoveel is zeker. En zo ging het nog even door.

Vervelend dat die stroom aan locatieupdates gestopt is op het moment dat de spelers de douches indoken. Ik was namelijk ontzettend benieuwd of Trebel ook onder een plotse gloed van warm water nog zo goed met zijn buren had kunnen babbelen.

Foto: BELGA

Enkele uren voor zijn blijde inauguratie – Trebel zat toen vast en zeker nog op de spelersbus – was Club Brugge al met heel duidelijke cijfers gaan winnen bij Standard. Beide clubs gaan zo door op het elan van eind 2016: Club Brugge pakte zonder goed voetbal drie punten, Standard pakte zonder goed voetbal nul punten. Normaal gezien is dit het moment dat ik aan de alarmbel zou trekken voor Club, want pieken in de reguliere competitie lijkt me onverenigbaar met pieken in de play-offs. En ze hebben al 22 op 24.

Alleen: Club Brugge kan nog beter. Door goed te voetballen, bijvoorbeeld. Die 0-3 gaf een vertekend beeld. We zaten vijf minuten in de tweede helft of er werden al ballen doelloos naar voren gekeild. Maar blauw-zwart is achterin ijzersterk. Doelman Ludo Butelle lijkt meer vertrouwen uit te stralen en voor mijn part mag de Gouden Schoen evenzeer naar het duo Engels/Denswil gaan als naar Izquierdo.

Foto: Photo News

Adrien Trebel had zijn plaatsje op de bank al ingenomen toen scheidsrechter Wim Smet toonde dat ook hij doorging op zijn elan van eind 2016. “Een dief met klasse”, noemde Francky Dury hem toen in onze krant. Begrijp me goed: dit is géén verwijt naar de heer Smet voor de penalty in cadeauverpakking voor Anderlecht. Elke ref maakt fouten, dikwijls bepaalt de manier hoe ze daarna met de ontevreden spelers omgaan of een match al dan niet uit de hand loopt.

Er bestaan verschillende categorieën scheidsrechters, en één ervan behoort tot het type dat protest als een bedreiging ziet voor hun verheven status als nederdaling van Jezus Christus op aarde. Smet daarentegen doet geloven dat hij door een eerder toevallige samenloop van omstandigheden – het kortste strootje getrokken ofzo - uitverkoren was deze match te leiden. Hij is menselijk en maakt fouten, net als ieder van ons. Wat hij zegt weet ik niet, maar ik ben er zeker van dat het met kalme en respectvolle stem is. Als ik ooit ontslagen word, mag hij degene zijn die het mij komt vertellen.

Foto: Photo News

Als je me nu zou willen excuseren. Ik zie op televisie dat een analist vakkundig moet ontleden of Trebel in de zeven minuten die hij heeft mogen aantreden toevallig geen fundamenteel andere speler is geworden dan degene die hij was in zijn vorige tweeëneenhalf seizoen in onze competitie, en dat wil ik voor geen geld missen.

Groet,

Wim

Foto: Photo News

UPDATE: maandagochtend, 10 uur 30. Ik begin me een beetje ontheemd te voelen zonder mijn overdosis locatieupdates van de heer Trebel, Adrien. Waar zou hij nu zitten?