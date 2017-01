OVERZICHT. Dit zijn de teams in de lagere reeksen die momenteel promoveren

Dat Club Brugge op kop staat in de Jupiler Pro League, is u waarschijnlijk niet ontgaan. Maar hoe zit het in de lagere reeksen? Een overzicht.

Op zoek naar een uitslag uit de nationaal of provinciaal voetbal, ook bij de jeugd en de dames? Je vindt ze allemaal in onze eigen uitslagencentrale

Voor we ons overzicht beginnen: belangrijker nog dan de sportieve prestaties zijn de licenties. Een ploeg die sportief gezien recht heeft op promotie/behoud maar geen geschikte licentie heeft, kan niet promoveren of zelfs in dezelfde reeks blijven.

Strijd tussen Roeselare en Antwerp

In de Proximus League (klik hier voor klassement) lijkt het erop dat de strijd om het enige ticket naar de Jupiler Pro League er een wordt tussen Roeselare en Antwerp. De West-Vlamingen wonnen de eerste periode, de Antwerpenaren staan voorlopig op kop in de tweede. Lierse volgt op drie punten, Roeselare op vier en Tubeke op vijf. Met nog vijf matchen op de kalender een comfortabele positie dus voor de Great Old. De twee winnaars van de periodetitels spelen tegen elkaar voor promotie. Dit seizoen zullen er ook drie ploegen uit de Proximus League deelnemen aan Play-off 2: de nummers 2, 3 en 4 over beide periodekampioenschappen heen. Roeselare en Lierse zijn al mathematisch zeker, Antwerp moet nog maar drie punten halen om zich van dit ticket te verzekeren. Nummer vier is voorlopig Tubeke, dat vier punten voorsprong heeft op Union.

De laatste vier uit de Proximus League spelen om degradatie: één ploeg zakt immers naar de Eerste Amateurklasse, op voorwaarde dat de kampioen uit die reeks een licentie voor (minstens) 1B heeft. Vandaag zijn die vier ploegen Union, OHL, Cercle en Lommel.

Onstuitbaar Beerschot-Wilrijk

In die Eerste Amateurklasse (klik voor klassement) kan niemand Beerschot-Wilrijk stuiten. De Antwerpenaars staan na achttien speeldagen al veertien punten los, maar moeten wel met één ding rekening houden: na de reguliere competitie van dertig matchen volgt nog een Play-Off. Die ziet er net hetzelfde uit als in de Jupiler Pro League -met gehalveerde punten en naar boven afgerond dus-, alleen doen er geen zes maar vier teams aan mee. Momenteel liggen de kaarten het best voor Beerschot-Wilrijk (49 ptn), Deinze en Dessel (35 ptn) en Virton (34ptn). Dender (30ptn) en Heist (28ptn) lijken de enigen die nog stokken in de wielen kunnen steken.

Nummers veertien, vijftien en zestien uit de Eerste Amateurklasse zakken naar de tweede klasse amateurs -naargelang hun ligging naar een Vlaamse of Waalse reeks. De dertiende speelt een eindronde met de ploegen uit tweede klasse amateurs. Sprimont is met amper negen punten al bijna zeker veroordeeld en ook WS Brussels staat er met vijftien eenheden niet goed voor. Mogen zich ook zorgen maken: Oosterzonen en Koksijde (17ptn), Patro (18ptn) en Hamme en Hasselt (20ptn).

Tweede Amateurklasse

Over naar de Tweede Amateurklasse dan. Die is in een Waalse en een Vlaamse tak onderverdeeld. De nummers één uit de twee Vlaamse reeksen stijgen -mits het behalen van een licentie- naar de hoogste Amateurklasse. Momenteel zijn dat Knokke (2A, klik voor klassement) en Berchem Sport (2B, klik voor klassement). De twee laatsten zakken naar de derde amateurklasse. Dat zijn momenteel Gullegem en Menen (2A) en Tienen en Woluwe-Zaventem (2B). Daarnaast zijn er nog twee eindrondes: één voor promotie, één voor degradatie. Aan die eerste eindronde nemen de twee tweedes deel (momenteel Petegem en Thes Sport) alsook de zes periodewinnaars (drie per reeks, momenteel al zeker Petegem, Knokke en Thes Sport). De eindronde voor de dalers wordt gespeeld door de nummers veertien van elke reeks. Hoeveel ploegen er uiteindelijk zullen zakken, hangt ook af van het aantal Vlaamse ploegen dat uit de hoogste amateurreeks zakt. In Wallonië stijgt de winnaar van de enige Waalse reeks en wordt er nog een eindronde georganiseerd. Châtelet staat er op dit moment het beste voor, gevolgd door Luik.

Derde Amateurklasse

Tot slot is er nog de derde amateurklasse. Die is verdeeld in twee Vlaamse en twee Waalse reeksen. De winnaars van elke reeks promoveren. Op dit moment staan FC Wetteren (in 3A, klik hier voor klassement) en Turnhout er het beste voor (in 3B, klik hier voor klassement). Daarnaast wordt er voor de Vlaamse reeksen een eindronde met acht ploegen georganiseerd (de twee tweedes en de zes periodewinnaars, al zeker Wetteren en Sint-Lenaarts). De twee winnaars gaan naar de tweede amateurklasse, afhankelijk van het aantal degradanten uit die reeks kunnen er daar zelfs nog één, twee of drie bijkomen. De drie laagst gerangschikte teams uit elke reeks zakken naar het provinciaal voetbal. Er is ook een eindronde voor degradatie, waaruit geen, een of twee ploegen kunnen dalen.