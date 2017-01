Wordt dit de haartrend van de lente?

De lente is in aantocht en misschien denk je al na over je volgende, frisse haarkleur. De nieuwste trend volgens Instagram? Die is een combinatie van blond en oranje, kortweg blorange genoemd. Jochen Vanhoudt van Clientology schat de kansen van de kleur in.

Vrolijke kleurtjes in het haar zijn niet nieuw. Vorige zomer en zelfs al een jaar eerder doken beroemdheden op met roze, blauwe of paarse lokken. De echte durvers kozen voor een coupe in alle kleuren van de regenboog, wie voorzichtig wilde experimenteren met kleur kon gaan voor een subtiel getinte ombre.



Elk jaar is er één tint die eruit springt. Anno 2017 gaan veel hippe vogels op Instagram voor blorange: blond haar met een lichtoranje kleurspoeling erover. De beroemdste onder hen is het 25-jarige model Georgia May Jagger, de jongste dochter van Rolling Stone Mick Jagger en Jerry Hall.

“De blorange is de opvolger van de perzikkleur, maar er zit iets meer oranje in. Het eindresultaat is dus duidelijker. Let wel: het moet een pastelkleurig blijven. Als je haar te intens oranje is, kan je niet van een blorange spreken", zegt Jochen Vanhoudt. "Het kleurtje moet op blonde highlights ofwel op een ontkleurde basis. Mag het nog iets pittiger? Combinaties met andere gekke kleurtjes zijn altijd een optie. Je kunt steeds zelf kiezen hoe lang de kleur blijft: een paar dagen of een paar weken."





