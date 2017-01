Dom helpt Antwerp aan leiderspositie met fantastische knaller, Union laat kansen liggen

Elke maandag brengt Sportwereld.be u videosamenvattingen uit de Proximus League. Bij Antwerp scoorde Joren Dom een fantastische goal. In Lierse lieten zowel het thuisteam als bezoekers Cercle Brugge kansen liggen. Union liet kansen liggen, maar pakte verdiend de zege tegen Roeselare.

Joren Dom pakt uit met een knaller, Antwerp wint van OH Leuven (video boven)

OH Leuven speelde voor het eerst met Henkinet in het doel. Hij pakte meteen uit met een mooie redding, waarbij hij volledig uitgestrekt de bal uit de netten weerde. Tuur Dierckx kon hem verschalken en bracht Antwerp op voorsprong. De goal van de avond was van een fantastische knaller Joren Dom. Hij nam de bal goed aan en schoot hem vanop een afstand binnen. De wedstrijd eindigde op 2-0, Antwerp is de leider in de Proximus League.

Zowel Lierse als Cercle Brugge lieten kansen liggen

Lierse en Cercle Brugge zijn gestrand op een 1-1 gelijkspel. De eerste goal was voor Cercle Brugge, nadat Lierse twee mooie kansen niet afmaakte. Tomislav Kis scoorde voor de achtste keer dit seizoen. Ook Cercle Brugge wrong enkele kansen de nek om. Ludovic Buysens hing de bordjes weer gelijk met een mooie kopbal, maar vierde erg ingetogen. Lierse is tweede in de Proximus League, Cercle Brugge staat op de vijfde plaats.

Video: Proximus

Union laat kansen liggen, maar wint tegen Roeselare

Augusto Da Silva liet een eerste grote kans voor Union liggen, hij werd goed bediend door Mohammed Aoulad maar besloot naast. Diezelfde Aoulad lag aan de basis van de eerste goal. Hij gaf een voorzet achter het steunbeen, Jordan Massengo probeerde maar botste op de keeper. Da Silva pikte de rebound op en tikte de bal binnen. Union liet nog enkele kansen liggen, maar won met 1-0 van Roeselare. De herfstkampioen staat nu derde in het klassement, Union klimt op naar een gedeelde zesde plaats.