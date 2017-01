Belgisch topmodel wil taboe doorbreken: “Ik had geslachtskenmerken van een vrouw en een man”

Het Belgische topmodel Hanne Gaby Odiele (28) heeft in een interview met USA Today onthuld dat ze een interseksueel is. De West-Vlaamse werd geboren als vrouw, maar ook als man omdat beide geslachtskenmerken aanwezig waren.

Hanne Gaby Odiele heeft bekendgemaakt dat ze lijdt aan het androgeen ongevoeligheids syndroom (AOS). Door haar interseksualiteit had ze inwendige testikels die niet indaalden. Deze werden op tienjarige leeftijd weggenomen zonder haar toestemming. “Dokters vertelden aan mijn ouders dat ik kanker zou kunnen krijgen en niet zou ontwikkelen als een normaal meisje”, zegt Odiele.

Pas op haar dertiende kwam het model te weten waarom ze werd geopereerd. “Op een bepaald moment na de operatie wist ik dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen. Ik wist dat er iets met me scheelde”, klinkt het. Vandaag is Odiele een van de eerste beroemdheden die het taboe rond interseksualiteit wil doorbreken. Ze roept dokters op om geen geslachtskenmerken chirurgisch te verwijderen voor het kind daar toestemming voor geeft.

Trauma

“Het is op dit moment heel belangrijk voor mij om het taboe te doorbreken”, zegt Odiele. “In deze tijdgeest zou het perfect moeten kunnen om hierover te praten. Ik ben trots op het feit dat ik interseksueel ben, maar ik ben kwaad dat chirurgische ingrepen zonder toestemming van kinderen nog steeds gebeurt”, klinkt het. Odiele voegt eraan toe dat ze op haar achttiende nogmaals een operatie onderging om haar vagina te laten reconstrueren. “Interseksualiteit is niet zo erg, maar als iedereen eerlijk was geweest vanaf het begin, dan had ik nu geen trauma”, klinkt het.

Naar schatting treft de aandoening 1,7 procent van de wereldbevolking. “Het gevolg van dit soort geslachtsoperaties kan inhouden dat persoon levenslang afhankelijk is van hormoonvervangende medicijnen en onvruchtbaar is. Andere lichamelijke problemen zijn verminderde seksuele gevoelens, urineweginfecties en incontinentie. Ook de psychologische gevolgen van deze medische procedures kunnen verwoestend zijn. Jongeren die ontdekken wat er aan de hand is, kunnen zich verraden voelen door hun omgeving.

Steun



Hanne Gaby, die in 2016 trouwde met de Amerikaanse dj John Swiatek en van de gerenommeerde site Models.com een award won voor beste streetstyle , zal het in de volgende editie van Vogue uitgebreider over haar interseksualiteit hebben. Pas sinds vorig jaar vertelt ze haar verhaal aan vrienden. Zij reageren een na een positief en steunend.