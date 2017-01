Real Madrid moet Marcelo en Modric poosje missen

Real Madrid kan de volgende wedstrijden geen beroep doen op linkerflankverdediger Marcelo en spelmaker Luka Modric. Ze zijn allebei out met blessures, bevestigde de Koninklijke maandag.

Marcelo sukkelt met een “graad 2 spierblessure” in de linkerhamstring. Hij zal drie tot vier weken moeten revalideren. Modric, die geraakt is aan het rechterbeen, moet twee weken toekijken.

De twee spelers blesseerden zich zaterdag in de competitiematch van speeldag 19 tegen Malaga (2-1 winst). Marcelo moest al na 25 minuten vervangen worden, Modric volgde in de 78e minuut zijn voorbeeld.

Realcoach Zinédine Zidane mist achterin ook al de geblesseerden Dani Carvajal en Fabio Coentrao. Of Pepe (kuit) fit raakt voor de bekerwedstrijd van woensdag tegen Celta Vigo, is nog onduidelijk. Real moet in de kwartfinale een 1-2 nederlaag uit de heenmatch ophalen.

Op 15 februari speelt Real in de achtste finale van de Champions League thuis tegen het Napoli van Dries Mertens. Vooral voor Marcelo wordt dat een race tegen de tijd. De return in Italië volgt op 7 maart.