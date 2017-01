Racing Jeugd: is piepjonge ploeg weer voorbode voor Genks succes?

Racing Genk heeft afgelopen weekend gewonnen bij Eupen (0-1) met de jongste ploeg die dit seizoen al in actie gekomen is in de Belgische Jupiler Pro League. Niemand was ouder dan 25 jaar, de gemiddelde leeftijd bedroeg amper 22 jaar en 244 dagen. Een beproefd concept dat al vruchten heeft afgeworpen in de mijnstad, want in elk kampioenenjaar van de 21ste eeuw speelde het met een erg jonge ploeg.

Racing Genk werkte zijn wedstrijd bij Eupen (0-1 zege) af met een wel heel jonge ploeg. Niemand van de basis-of wisselspelers was ouder dan de 25-jarige doelman Marco Bizot, geboren op 10 maart 1991. Invaller Sander Berge was met zijn 18 lentes de jongste speler bij blauw-wit, al stonden er met Bryan Heynen en Leon Bailey ook twee 19-jarigen in de basis. De 13 Genkies die in actie kwamen hadden een gemiddelde leeftijd van amper 22 jaar en 244 dagen.

De leeftijden: Marco Bizot (25), Timothy Castagne (21), Sébastien Dewaest (25), Omar Colley (24), Jere Uronen (22), Bryan Heynen (19), Ruslan Malinovsky (23), Alejandro Pozuelo (25), Leon Bailey (19), Mbwana Aly Samatta (24), Leandro Trossard (22), Sander Berge (18), Siebe Schrijvers (20).

De Genkenaars zijn zo het jongste team dat in actie kwam in de Jupiler Pro League sinds 30 april van vorig jaar. Toen speelde Standard met een veredelde juniorenploeg de voor hen overbodige finale van Play-Off 2 met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 7 dagen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Gracenote.

Lierse speelde met jongste ploeg na 2000

Ook in de ranking van jongste teams die ooit speelden in de Belgische Jupiler Pro League spelen overigens extrasportieve omstandigheden mee. Lierse (halve finale van de beker op komst), Charleroi (overbodige wedstrijd), KV Mechelen en Eendracht Aalst (faillissement), geen van allen trad aan met zijn sterkste team. KV Mechelen is tot op heden wel nog steeds de ploeg die met de jongste gemiddelde leeftijd een match kon winnen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal sinds 2000.

Ook de Limburgers zelf hebben de voorbije eeuw al met jongere teams het veld betreden. Het jongste team dat blauw-wit sinds 2000 de wei instuurde was de ploeg die op 25 november 2001 met 2-5 ging winnen bij RWDM. Opvallend is dat van de zes keren dat Racing Genk met een nog jonger team op het veld stond, dat vier keer in een kampioenenjaar was: drie keer in het seizoen 2001-2002 en één keer in het seizoen 2010-2011. Het doet het beste verhopen voor de Play-Off 1-aspiraties van de Limburgers.