Bailey niet in selectie Genk na gesprek met trainer

Genk - Leon Bailey zal dinsdag niet aantreden voor Racing Genk in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk. Dat bevestigde Genk-coach Albert Stuivenberg maandag. “We hebben een gesprek gehad en de uitkomst daarvan is dat hij niet geselecteerd is”, legde de Nederlander uit.

“De verdere inhoud van het gesprek houden wij onder ons”, vervolgde Stuivenberg. “Dat is zo afgesproken. Voorlopig is de niet-selectie enkel voor deze wedstrijd. Voor de rest zullen we zien. Hij heeft vandaag wel gewoon getraind.”

Leon Bailey wordt, in navolging van zijn maatje Wilfred Ndidi die een droomtransfer naar Leicester versierde, nadrukkelijk in verband gebracht met een hele rist buitenlandse ploegen. Genk wil zijn Jamaicaans goudhaantje liefst houden tot het einde van het seizoen.

De 19-jarige Bailey is aan zijn tweede seizoen in de hoofmacht van de Limburgers bezig. Hij kwam voorlopig tot 77 wedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 21 assists gaf.