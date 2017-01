Wie is de jongeman uit Aalst die president Trump lichtjes belachelijk maakt ?

Aalst - Hij prijkt op de Hall of Fame van Google en Facebook, leerde ons hoe we kunnen uitzoeken welke vriend “scheefsurft” op pornosites en achterhaalde met enkele muisklikken het gsm-nummer van minister Jambon. Met zijn nieuwste stunt past hij zelfs een tweet aan van president Trump. En dat allemaal voor zijn 22ste verjaardag. Maak kennis met Inti De Ceukelaire, Vlaanderens enige hacker die ervoor durft uit te komen.

Inti was nauwelijks acht jaar toen hij erin slaagde de parameters van het televisiespelletje Ketnet Kick aan te passen. Op zijn vijftiende kraakte hij de update van zijn Playstation. “Ik was toen al ethisch bezig”, zegt hij. “Ik vond hacken wel cool, natuurlijk en ik ben ook niet immuun voor de verleiding om het te misbruiken, maar ik wou nooit de gevolgen daarvan dragen. ”

Een jaar later - we schrijven 2011 - gaat de computer whiz kid uit Aalst in op de uitdaging van Google om fouten te vinden in hun beveiligingssysteem. Inti doet er anderhalve dag over om een lek op te sporen. Hij krijgt 100 dollar voor zijn werk en dringt nog wat dieper binnen in het raderwerk achter hun website. Het resultaat: hij vindt elf lekken en vangt daar 1200 dollar voor. Niet slecht verdiend voor een 16-jarige snotneus.

Daarna deed hij hetzelfde bij Yahoo. “Yahoo was een ideale leerschool voor mij” , zegt hij. “Ze hadden zoveel slechte codes dat ik er een heleboel van kon opsteken.”

Inti ontdekt dat niet alle hackers uit zijn op eigen gewin en sluit zich aan bij de community van ethische hackers of “security researchers”, zoals ze nog het liefst genoemd worden.

“Ik zou ervan kunnen rondkomen”

Intussen hangt Inti De Ceukelaire niet alleen aan de Hall of Fame van Google, maar is hij ook een gekende naam bij Facebook. Door aan te tonen dat privégesprekken die op Facebook worden gevoerd helemaal niet zo afgeschermd zijn voor de buitenwereld, wordt hij beloond met een bedrag van 2000 euro en eeuwig respect van de multinational.

Tot vorig jaar volgde Inti de opleiding multimedia aan de hogeschool maar hij kon het niet laten om zijn passie - het hacken van websites om de zwakheden in de beveiliging bloot te leggen - verder te ontwikkelen.

“Ik zou er kunnen van leven maar daarvoor doe ik het niet genoeg”, zegt hij. “Het is een hobby en geen bron van inkosten waar ik op reken. Soms verdien ik 10.000 euro voor het vinden van een lek, maar dan is het soms maanden helemaal niks. Ik mik vooral op grote spelers zoals Google, Facebook, Uber, Airbnb...”

Verslavend

Maar Inti De Ceukelaire zegt het meest voldoening te halen uit zijn mediastunts. “Ik heb iets te vertellen en als ik dat op een begrijpelijke manier kan doen en daarmee duizenden mensen kan bereiken, dan geeft dat een kick, zeker. Ik moet bekennen dat die adrenalinerush verslavend is.”

Foto: LDS

In die zin was 2016 een bijzonder verslavend jaar. Inti haalde alle media met zijn tool om te achterhalen of je vrienden of kennissen op pornosites surfen - met de bedoeling de pornobezoekers aan te sporen zich beter af te schermen, uiteraard.

Begin deze maand liet hij opnieuw van zich spreken door de privénummers van ministers zoals Jan Jambon op te vissen via een lek op Facebook.

Dit weekend haalde hij zijn meest roekeloze stunt uit door de kersverse president van de Verenigde Staten lichtjes belachelijk te maken. Uitgerekend door te rommelen met Trumps geliefkoosde communicatiemiddel, zijn Twitteraccount.

Bang om het deksel op de neus te krijgen, is hij vooralsnog niet. “Laat ons zeggen dat ik in het oog gehouden word”, zegt hij geheimzinnig. “Maar ik heb geen schrik. Ik weet wat ik doe.”

“Wij bijten niet”

Inti De Ceukelaire is intussen opgenomen in het ethisch hackerscollectief HackerOne en prijkt op de 27 ste plaats in hun ranglijst. “Maar ik wil niet de hele dag professioneel bezig zijn met hacken”, zegt hij. “Dan steven je in geen tijd af op een burn-out.” Daarom werkt hij overdag als “digital creative” voor de VRT.

Voorlopig is wat Inti De Ceukelaire doet nog altijd illegaal. Voor iedere keer dat hij binnendringt in het beveiligingssysteem van een bedrijf of overheid loopt hij het risico op een maximale celstraf van twee jaar en een boete van 24.000 euro.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt echter aan een omkadering zodat ethische hackers straffeloos kunnen inbreken in het systeem van een bedrijf dat daarvoor de toestemming heeft gegeven.

“Volledige vrijheid op het internet zal nooit bestaan”, zegt De Ceukelaire. “Maar sensibilisering is nodig en moet op een manier gebeuren die mensen begrijpen. Ethische hackers kunnen daar een rol in spelen. Ik ken bedrijven die dankzij ons tien keer veiliger zijn geworden. Wij bijten echt niet, hoor.”