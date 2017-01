Maak kennis met de ‘menselijke wolkenkrabber’: haar benen zijn maar liefst 1,31 meter lang!

Als kind voelde ze zich vaak ‘anders’ door haar grootte. Nu heeft Caroline Arthur (39) uit de Australische stad Melbourne vrede genomen met haar ellenlange benen. Ze doet zelfs een gooi naar een plaatsje in het Guinness Book of World Records voor ’s werelds langste benen.

De benen van Caroline Arthur - een voormalig model uit Melbourne - zijn maar liefst 131 centimeter lang. Gemeten van haar heup tot aan haar hiel. “Ik geloof dat ik daarmee zeker de langste benen van Australië heb”, zegt de 39-jarige moeder van twee kinderen. “En voor zover ik weet ook de langste van de Verenigde Staten.”

Daarom hoopt Caroline ook in het Guinness Book of World Records te belanden. “Nu heeft de Russische Svetlana Pankratova ’s werelds langst benen met 131,8 centimeter. Het is dus heel nipt. Zo nipt dat ik het wel de moeite vind om een officiële meting te laten uitvoeren.”

Aangestaard

Met haar lengte van 1,83 meter is nieuwe kleren vinden allesbehalve een sinecure voor Caroline. Wanneer ze over straat loopt, wordt ze ook vaak aangestaard.

“Meestal kan ik er wel tegen”, zegt ze. “Mijn vrienden moeten altijd een beetje voorbereid zijn wanneer ze met mij uitgaan. Ik word vaak aangestaard, zeker als ik hoge hakken draag. Sommige mensen roepen me ook gemene dingen toe, maar de meesten zijn vriendelijk.”

Model

Toch is Caroline niet altijd zo zelfzeker geweest over haar figuur. Als tiener koos ze haar kledij heel bewust uit om er kleiner uit te zien. Pas toen ze op haar vijftiende aan de slag ging als model, kreeg ze iets meer zelfvertrouwen.

“Ik zag mijn grootte zeker niet als een voordeel”, klinkt het. “Er is een tijd geweest waarin ik mezelf allesbehalve mooi en aantrekkelijk vond. Ik wou gewoon hetzelfde zijn als alle anderen.”