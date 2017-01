De Braziliaanse aanvaller Bruno Henrique keert na een jaar bij Wolfsburg terug naar Brazilië. Dat maakte Wolfsburg maandag bekend op haar website. Henrique trekt naar Santos. Beide clubs kwamen overeen dat ze geen financiële details zouden bekendmaken.

De 26-jarige Bruno Henrique was eerder in Brazilië aan de slag bij Cruzeiro, Überlandia, Itumbiara en Goias. Bij Wolfsburg kwam hij in 2016 maar tot zeventien wedstrijden, waarin hij geen enkele keer kon scoren.