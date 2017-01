Ronny King zoekt écht nieuw zangtalent: je kan hem bellen op dit nummer

In het nieuwe VTM-programma ‘Allemaal Chris’ probeert Vlaanderens meest miskende schlagerzanger Ronny King zijn leven een andere wending te geven, door een nieuwe carrière uit te bouwen als talentscout. Elke week verschijnt heel kort z’n business-kaartje met daarop een gsm-nummer. Wie het nummer draait, komt écht bij Ronny King terecht, zo blijkt.

ie snel kan lezen, ziet het al twee weken op z’n televisiescherm verschijnen, wanneer Ronny King weer eens stevig de mist in gaat in zijn zoektocht naar een poulain: ‘Ronny King, Talent Scout, bel: 0479/82.04.15’. Als je het nummer écht draait, dan wacht een leuke verrassing. Je krijgt écht Ronny King aan de lijn.

Het nummer van Ronny King verschijnt steeds korte tijd in beeld tijdens ‘Allemaal Chris’.

“Hallo, dit is de automatische antwoordgever van Ronny King, voormalig schlagerzanger en nu talentscout”, klinkt het op de voicemail, waarop je terecht komt . “Ben jij een talent? Laat je dan gaan met die banaan! Maar wel na de biep, alsjeblieft. Dank u.”

Wie zijn zang- of acteertalent aan Ronny King te berde wil brengen, moet wel snel zijn. Vorige week zat de voicemail van de talentscout zo vol, dat je zelfs de boodschap niet meer te horen kreeg. Wat komiek Chris Van den Durpel precies van plan is met de opnames die fans op zijn antwoordapparaat achter laten is vooralsnog onduidelijk. “Het zou alleszins tof zijn mochten fans écht hun talent willen tonen. Tot nog toe, hebben we geen bruikbare boodschappen ontvangen, maar wie weet komt dat nog”, zegt producer Bart De Prez. “Mogelijk doen we er dan nog iets leuks mee.” Laat je dus maar stevig gaan!