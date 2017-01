Milan haalt ploegmaat van Lukaku weg bij Everton

Everton leent de 22-jarige Spaanse winger Gerard Deulofeu tot het einde van het seizoen uit aan het Italiaanse AC Milan, zo maakten beide clubs maandag bekend.

Bij The Toffees was Deulofeu een concurrent van onze landgenoot Kevin Mirallas. Sinds 2013 speelde de Spanjaard 75 wedstrijden voor de tweede club uit Liverpool en daarin vond hij acht keer de weg naar de netten. In het verleden kwam de voormalige jeugdinternational in eigen land uit voor FC Barcelona en Sevilla.

AC Milan is in de Serie A weggezakt naar de zevende plaats en is daarom op zoek naar versterking voor de tweede seizoenshelft.