Liverpool verhuurt Lazar Markovic ditmaal aan Hull

Liverpool leent zijn Servische buitenspeler Lazar Markovic voor de rest van de terugronde uit aan reeksgenoot Hull City. Dat maakten beide clubs maandag bekend op hun website. Voor de 22-voudig Servisch international is het al de derde uitleenbeurt binnen de twee seizoenen. Lazar Markovic is de jongere broer van Moeskroenmiddenvelder Filip Markovic.

De 22-jarige Markovic schoot als een komeet naar de top na sterke seizoenen bij zijn opleidingsclub Partizan Belgrado (2011-2013) en Benfica (2013-2014). Liverpool legde in de zomer van 2014 dan ook 25 miljoen euro op tafel voor de Servische buitenspeler.

Na een matig seizoen op Anfield werd Markovic vorig seizoen echter verhuurd aan Fenerbahçe en in de heenronde van dit seizoen aan Sporting. Maar noch in Istanboel, noch in Lissabon kon Markovic schitteren. Bij promovendus Hull, dat momenteel voorlaatste staat in de Premier League, mag hij proberen het behoud helpen veilig te stellen.