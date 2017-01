Zo word je een legende: Belg moet in slotminuut in doel en pakt meteen penalty!

Yorbe Vertessen heeft zijn hele voetbalcarrière nog voor zich, maar als hij ooit Rode Duivel wordt, zijn deze beelden alvast voor de eeuwigheid: de jonge Belgische veldspeler van PSV Eindhoven moest in de slotminuut van de wedstrijd tegen Raja Casablanca zijn uitgesloten doelman vervangen. En hoe speel je je dan in de legende? Door meteen een strafschop te stoppen en je ploeg de volle buit te bezorgen!

De beloften van PSV zijn momenteel actief op de Al Kass International Cup, het officieuze WK voor clubs voor jeugdteams. In de wedstrijd tegen Raja Casablanca stond het net voor affluiten 3-2 voor, tot de Marokkanen in de 95ste minuut nog een (terechte) strafschop kregen na een trekfout op een doorgebroken aanvaller. Tot overmaat van ramp kreeg doelman Kyan van Dorp rood voor een slag in het daaropvolgende tumult, en hadden de Nederlanders geen wissels meer. Daarop trok Vertessen, al sinds zijn 9de actief bij PSV, het keepersplunje aan, stopte de strafschop en schreef meteen het eerste hoofdstuk in zijn carrière!