Premier League-speler “praat weer” na schedelbreuk tegen Chelsea

Voetballer Ryan Mason is weer bij bewustzijn na de botsing in de wedstrijd tegen Chelsea van zondag. De speler van Hull City liep daarbij een schedelbreuk op, werd geopereerd en moet nu in het ziekenhuis blijven voor observatie. Dat meldt zijn club vandaag.

De 25-jarige voetballer moest na een kopbalduel met Chelsea-verdediger Gary Cahill na een kwartier van het veld worden gedragen. Hij kreeg daarbij extra zuurstof toegediend en werd vervolgens naar het St. Mary’s-ziekenhuis in Londen gebracht. Daar werd hij zondagavond geopereerd aan een schedelbreuk. Maandag kreeg hij al het bezoek van zijn kapitein Michael Dawson en drie vertegenwoordigers van Hull City.

De club liet daarop in een persmededeling weten: “Ryan praat alweer over het incident van gisteren, en zal de komende dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. De club blijft in nauw contact met Ryan en zijn familie.” Ook Chelsea-verdediger Cahill, kapitein John Terry en assistant-manager Steve Holland brachten al een bezoekje aan Mason.