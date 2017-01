Chris Froome waarschuwt Belgen: “Ik wil Eddy Merckx evenaren”

Chris Froome heeft de ambitie uitgesproken om zijn naam in het pantheon van het wielrennen te schrijven: de Brit wil naar eigen zeggen nog minstens tweemaal de Ronde van Frankrijk winnen, en zo het record van Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain evenaren. Froome denkt nu immers al aan zijn nagedachtenis, en hoe hij herinnerd zal worden door wielerfans overal ter wereld.

Froome: “Ik denk dat ik volgend enkele cruciale stappen zal zetten om mijn plaats in de wielergeschiedenis te betonneren. Ik wil op gelijke hoogte komen met de groten, kerels als Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain met vijf Tourzeges. Dat is mijn enige doel in de nabije toekomst.”

Nochtans liet Froome in het verleden meermaals noteren hoe weinig belang hij hechtte aan zijn plaats in de geschiedenis. De 31-jarige Keniaanse Brit is trouwens nu al één van de grootste klassementsrenners in de Tour: met zijn drie zeges staat hij op gelijke hoogte met de Amerikaan Greg LeMond, de Fransman Louison Bobet en onze landgenoot Philippe Thys, enkel Merckx, Hinault, Indurain en Jacques Anquetil doen voorlopig nog beter.

Dubbel Tour/Vuelta

Toch zijn een vierde en vijfde Tourzege niet de enige doelen in de agenda van Froome, die ook aast op een dubbel Tour/Vuelta. De laatste keer dat iemand daarin lukte was Bernard Hinault in 1978. Geen enkele renner kon die twee wedstrijden trouwens in hetzelfde seizoen op zijn naam zetten sinds de Ronde van Spanje in 1995 verhuisde van april naar september.

Vorig jaar werd Froome nog tweede in Spanje, maar de Brit heeft er het volste vertrouwen in dat een gepaste voorbereiding hem de rode trui kan opleveren in 2017. “Vorig jaar was in niet top in de Vuelta, zoals ik dat wel was in de Tour. Ook al omdat de Olympische Spelen er nog tussen zaten. Ik heb het toen in de Vuelta gewoon gedaan met wat er nog in de benen zat. Maar als het parcours dit jaar gelijkaardig is, en ik werk een gepaste voorbereiding zonder de Spelen af, dan lijkt het plots een heel stuk doenbaarder. Ik kwam vorig jaar tenslotte al in de buurt, enkel tactisch verloor ik toen die koers.”

Waarom niet Giro?

Toch lijkt in 2017 vooral het parcours van de Ronde van Italië het meest toegesneden op het profiel van een renner als Froome. Blijkbaar had de Brit dat zelf ook gezien, en kwam hij in de verleiding om deel te nemen aan de Giro. “Ik ben gek van het Giro-parcours. Het heeft alles: aankomsten bovenop in moeilijke bergritten en zware tijdritten. Maar als ik realistisch moet bekijken hoe ik op m’n best kan zijn in de Tour, dan is de combinatie héél moeilijk. Ik zeg niet dat het er nooit van komt, misschien is dat wel iets voor de toekomst.”