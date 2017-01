Vader verscheurd door verdriet: dochter dood, echtgenote in het ene ziekenhuis, andere dochter in het andere

De vader van twee dochters is verscheurd door verdriet. Een van zijn dochters kwam vorige week om toen een man tientallen bestuurders aanreed in de Australische stad Melbourne. Daar komt bovenop dat hij nog een verscheurende keuze moet maken: bij zijn andere dochter blijven in het ene ziekenhuis of bij zijn vrouw, die in een ander ziekenhuis verblijft.

De dochters van Tony Hakin was samen met zijn echtgenote aanwezig op het kruispunt bij Bourke St. Mall toen een man in een donkerrode auto er tientallen voetgangers aanreed. Vijf mensen kwamen om het leven, waaronder zijn tienjarige dochter Thalia. Tientallen anderen raakten (zwaar)gewond, waaronder zijn echtgenote Nathalie en zijn andere dochter van 9 jaar: Maggie.

De toestand van Nathalie is nog steeds kritiek. Ze verblijft in een ander hospitaal dan haar dochter Maggie, die zwaargewond achterbleef na het zware incident.

Foto: REUTERS

“Ze waren gewoon aan het genieten van de vakantie”, zegt Rabbi Smukler aan de Australische pers. Rabbi is de directeur van de school van Maggie en Thalia. “Ik vrees dat het leven van de getroffen families nooit meer hetzelfde zal zijn. Wanneer iedereen weer terugkeert naar zijn normale leven, zal de Hakin-familie nog steeds alle steun nodig hebben, morele steun, emotionele steun, financiële steun,....Alles.”

Volgens Smukler is Tony Hakin nog steeds in shock. “Hij probeert zich sterk te houden. Hij loopt van het ene ziekenhuis naar het andere. Het is zwaar. Ik denk dat hij nog niet goed heeft kunnen verwerken en beseffen wat er juist gebeurd is. Hij heeft Thalia nog niet eens kunnen begraven”, zegt Smukler nog. “Met Maggie gaat het intussen aan de beterhand. Maar Nathalie heeft echt onze gebeden nodig.”

Bewust ingereden op voetgangers

Dimitrious Gargasoulas reed vorige week vrijdag bewust in op tientallen voetgangers in Melbourne. Vijf mensen kamen om het leven. Ook de 26-jarige bestuurder van de wagen raakte gewond. Hij werd intussen ontslagen uit het ziekenhuis en werd aangeklaagd voor moord.

LEES OOK. Zwaaide man die bewust voetgangers doodreed in Melbourne voordien naar de camera tijdens live-verslag op tv?

Foto: EPA