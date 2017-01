Lommel dient klacht in na “belachelijke” rode kaart

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag geen sanctie gevorderd voor Christope Bertjens. De aanvaller van Lommel United werd vrijdag op de negende speeldag van de tweede periode van de Proximus League onterecht uitgesloten. De rode lantaarn in 1B heeft ondanks de vrijspraak klacht ingediend bij de KBVB en wil de wedstrijd laten herspelen.

Lommel United moest vrijdag op het veld van Tubeke na een halfuur en bij een 1-0 stand met tien spelers voort na goed acteerwerk van Andrei da Silva Camargo. De Braziliaanse verdediger van de thuisploeg liep tegen Bertjens aan, maakte een korte beweging met het hoofd en ging vervolgens theatraal tegen de vlakte. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere werd volledig misleid, dacht dat Bertjens een kopstoot uitdeelde en duwde de Lommelse aanvaller de rode kaart onder de neus.

Tubeke profiteerde optimaal van het nummerieke overtal en won met 2-0. Lommel United reageerde onthutst en was na het weekend niet van mening veranderd. “Onze club heeft officieel klacht ingediend bij de KBVB. We wachten nu op de oproeping. De club heeft een raadsman aangesteld met ervaring in sportrecht om onze belangen te verdedigen”, laat Lommel op zijn Facebookpagina optekenen.

SCHANDELIJKE rode kaart voor Bertjens na een stukje theater van Camargo!!! — Lommel United (@LommelUnitedOff) 20 januari 2017