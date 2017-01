Koppel laat hondje doodvriezen aan luchthaven nadat huisdier niet werd toegelaten op vlucht

Voor ze op vakantie vertrokken naar Duitsland, hebben Oksana en Alexander Urusov uit Rusland hun hondje gedumpt aan de luchthaven. Het diertje bleef alleen achter in - 30 graden. Drie dagen later werd ze dood aangetroffen.

Toen het koppel wou inchecken voor de vlucht naar Hamburg, kregen ze te horen dat ze niet het nodige papierwerk hadden ingevuld. Daarom mocht hun hondje Tori niet mee op het vliegtuig.

Alexander Urusov wandelde nadien met het hondje naar buiten, waar hij haar achterliet in - 30 graden. Drie dagen later werd de kleine viervoeter dood teruggevonden aan de Koltsovo luchthaven.

Vermist

Op dezelfde dag gaf Oksana Urusov het dier op als vermist. Enkel en alleen omdat haar kinderen - die op dat moment bij hun oma in Hamburg verbleven - ongerust waren over het lot van het huisdier.

Dmitry Tyukhtin, woordvoerder van de luchthaven, liet intussen weten dat hij “niet kan geloven dat iemand een hond zoiets kan aandoen”. Hij bekritiseert de reizigers omdat ze geen hulp hebben gezocht op de luchthaven.

“Als we op de hoogte waren geweest van het probleem, zou de hond nu nog leven”, zegt hij. “Het was zo koud op dat moment. Tori werd achtergelaten in een buurt waar bijna nooit mensen passeren. Als ze achtergelaten was in een terminal, zou iemand haar gered hebben.”