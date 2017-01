Gezond van mond tot kont

Kaka. Fecaliën. Uitwerpselen. Of zoals ze het boven de landsgrens zeggen: poep. De Nederlandse taal heeft een pak synoniemen voor iets waar over we weinig ernstig praten. Nochtans kom je veel te weten door tussen het afleveren van je grote boodschap en het doortrekken in, even achterom te kijken. Hieronder vertellen darm(flora)specialisten waarop u moet letten als uw nieuwsgierigheid het straks wint van uw schroom. Maar ook wat u moet eten om uw darmen een plezier te doen.