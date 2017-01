Amerika“bereid tot gezamenlijke acties met Rusland tegen ISIS” in Syrië

De Verenigde Staten zijn bereid tot samenwerking met Rusland om gezamenlijk operaties tegen terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) in Syrië uit te voeren. Dat heeft woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis maandag gezegd. Eerder maandag had het Russische leger gemeld dat zulke actie reeds een feit was, maar dat werd door het Pentagon ontkend.

Op de vraag of samenwerking met Rusland ook samenwerking met de Syrische president Bashar al-Assad behelst, bleef Spicer vaag, hoewel zijn antwoord begon met “Laat ons duidelijk zijn”. Volgens Spicer, aan zijn eerste persconferentie toe, “gaat het er om dat de landen met wat zij doen rekening houden met de Amerikaanse belangen”. “En dus”, zegt de woordvoerder, “gaan wij ons niet binden met personen onder het voorwendsel ISIS te verslaan als de Amerikaanse belangen niet hun prioriteit zijn”.

Het Russische ministerie van Defensie had eerder maandag gemeld, zondag van de VS de “coördinaten te hebben ontvangen van ISIS-sites nabij de stad al-Bab in de provincie Aleppo”. De bombardementen maandag door Russen en Turken van ISIS-doelwitten gebeurden in samenwerking met de VS, luidde het. Het Pentagon deed die info af als “nonsens”.