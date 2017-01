Trump neemt ontslag uit meer dan 400 bedrijven

Donald Trump beloofde afstand te zijn van zakenimperium als hij president zou worden van de VS, en dat blijkt hij nu ook gedaan te hebben. Uit een document blijkt dat hij opgestapt is uit meer dan 400 bedrijven, meldt CNN.

Het document dat CNN van de Trump Organization kreeg, telt 19 pagina’s. “Ik, Donald J. Trump, neem hierbij ontslag uit elke positie en bedrijf dat ik heb”, staat erin te lezen. Het document is ondertekend door Trump en is gedateerd op 19 januari 2017. Dat is de dag voor zijn eedaflegging.

Wat hij zou doen met al zijn bedrijven, was een van de vele vragen op de eerste persconferentie die Trump gaf sinds hij verkozen was, op 11 januari. Daar gaf hij zelf te kennen dat hij afstand deed van alle bedrijven die van hem zijn of waar hij posities in bekleedt. Die woorden werden bevestigd door zijn advocate Sheri Dillon.

Aan het einde van zijn persconferentie zei Trump dat zijn twee zonen zijn bedrijven in handen krijgen. “En als ze dat na acht jaar niet goed gedaan blijken te hebben, ontsla ik hen”, zei hij met een knipoog.