Middlesbrough-coach in de clinch met eigen fans

Een cliché dat je na elke wedstrijd wel bij één of andere speler of trainer hoort: “Ik moet de fans bedanken. Ze waren geweldig.” Maar Aitor Karanka, die denkt daar anders over. De Spaanse manager van Premier League-club Middlesbrough opende de aanval op zijn eigen fans.

Zo liet hij zich ontvallen dat de fans van ­Boro hadden bijgedragen aan het 1-3-verlies tegen West Ham. “Ik ben teleurgesteld over de manier waarop we in de laatste tien minuten speelden en dat was de schuld van de slechte sfeer in het stadion”, zegt Karanka, die vond dat het publiek onterecht om lange ballen schreeuwde terwijl hij voor combinatievoetbal staat. “Wij kunnen zo niet spelen. Maar ja, als duizenden mensen roepen om lange ballen, dan doe je dat uiteindelijk als speler.”